«قضايا الدولة» تنعي المستشار لاشين إبراهيم: رحم الله الفقيد

نعى المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها.