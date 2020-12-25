حبس شاب تحرش بموظفة أثناء تأدية عملها في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء تأدية عملها بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.كان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغًا يفيد تحرش شاب بفتاة في محل عملها أثناء تواجده لإنهاء بعض الأوراق في منطقة المقطم، واستغاثت الفتاة بزملائها في العمل، وتمكنوا من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.