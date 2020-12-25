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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:24 م
باليوم العالمي للغة
باليوم العالمي للغة العربية
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، بدأ بأغنية أهلا وسهلا، ثم رقصة الرفحي ورقصة الصيادين "مد الزراع" واختتم العرض بأغنية "هلت ليالي".

كما عقد نادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "تعليم مبادئ برنامج wondows للمبتدئين" ألقتها شروق محمد حسين لعدد من الرواد، بجانب ذلك أقيمت ورشة فنية للفنون التشكيلية تضمنت تعليم مبادئ الرسم بإستخدام ألوان الرصاص والفلوماستر والاسكتشات مع المدربة إيرين رشدي، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين بإدارة الغردقة التعليمية.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "لغتنا العربية" ألقتها سهير إبراهيم، موضحة أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهو الشيء الأهم الذي أبرز مكانتها، حيث حملت دور أفضل وسيلة لنقل أسمى المعاني في هذا الكتاب العظيم، كما أنها حفظت بحفظه عبر الأزمان، ولما فيها من ميزات ذكرتها بعض الدراسات كخلوها من كل العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى اندثار اللغات وزوالها عبر الزمن، إلي جانب ذلك أقام البيت أمسية شعرية للشعراء محمد أحمد والحسين حامد ورجب أحمد، بالإضافة إلى فقرة غنائية بعنوان "مصر يا بلدي" مع الفنان محمد الرحلاوي.

أقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "لماذا أنزل القرآن باللغة العربية" حاضرها محمد أبو المجد بالمدرسة الإعدادية بنين بالحمراوين، مستهلًا المحاضرة بقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ" فقد كان من الطبيعي أن يتم نزول القرآن باللغة العربية التي هي لغة النبي محمد (ص) ولغة قومه الذين يعيش معهم فقد كانت قريش أهل فصاحة وبلاغة فنزل القرآن متحديا إياهم أن يأتوا بمثله أو آية من مثله فعجزوا عن ذلك.

عقد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "عيد النصر" ألقاها صلاح فارس بمدرسة محمد فريد الابتدائية، بأبو رماد، موضحا أن مصر تحتفل يوم 23 ديسمبر من كل عام بذكرى انتصار الشعب المصري والإرادة المصرية على قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي عام 1956 ففي هذا اليوم أتم الإنجليز والفرنسيون انسحابهم من المدينة الباسلة بورسعيد التي أنزلوا قواتهم بها إبان العدوان الثلاثي على مصر، والذي حل على مصر بعد قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس.

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