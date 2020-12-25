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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين بالتشاجر لاختلافهم على بيع تماثيل مقلدة فى مصر الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:09 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتشاجر نتيجة لاختلافهم على بيع تماثيل مقلدة في مصر الجديدة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة منشية البكري دائرة القسم، وبالانتقال تبين أن طرفى المشاجرة هما طرف أول ضم كلًا من "ع. ع."، 29 سنة، مراقب نظم بشركة، ومقيم فى إسنا بالأقصر، وبحوزته 3 تماثيل صغيرة الحجم "مقلدة"، و"ا. م"، 24 سنة، طالب، ومقيم بمصر الجديدة، وطرف ثان ضم "س. ع"، 47 سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم فى منشية الجبل الأصفر بالخانكة بالقليوبية.

وألقت القوة على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقر الأول بحيازته للتماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها في النصب، وأضاف بسابقة تعرفه على الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وارتباطهما بعلاقة صداقة، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها، واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل، إلا أنه حضر دون المبلغ المتفق عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى "دون إصابات".

وبمواجهة الثانى والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، فتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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