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منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:45 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
اسماء منصور
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يبحث أغلب المواطنين، في هذا التوقيت من كل شهر، عن موعد دفع فاتورة الكهرباء، وطرق الدفع، وسيتم ذلك في الوقت الحالي خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد، حيث إتخذت وزارة الكهرباء قد العديد من الإحتياطات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من هذه الإجراءات منع محصلي شركات الكهرباء من دخول المنازل اتقاء شر العدوى، وتم تدشين موقع إلكتروني من قبل وزارة الكهرباء يشمل جميع أماكن الجمهورية يستطيع جميع المستهلكين من خلاله معرفة فاتورتهم بدلًا من مرور المحصل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

1- أولا يتم الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الكهرباء المصرية.

2- ثم تسجيل الدخول لقسم الخدمات.

3- اختيار إستعلام عن الفاتورة.

4- تحديد مكان المستهلك.

5- كتابة بيانات المستخدم مثل إسمه ورقم العداد الخاص به وتحديد نوع العداد من حيث منزلي او تجاري.

6- ثم اختيار أيقونة إستعلام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء كذلك طرق دفع فاتورة الكهرباء، وتشمل المحافظ البنكية المختلفة، بعد تحميل التطبيق الخاص بمحفظة كل بنك على الهاتف المحمول او من خلال إختيار تطبيق فوري أو بعض المنافذ الإلكترونية للتحصيل، يمكن سداد الفاتورة عن طريق ماكينات الصرف الآلية الموجودة بسهولة في كل أنحاء الجمهورية، وبعض سكان المناطق الخاصة في القاهرة متاح لهم سداد الفاتورة من خلال تطبيق خدمات الكهرباء الذكية ويتم تحميله على الهاتف المحمول، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الطريقة غير متاحة إلا لفئة معينة من السكان، وبالإضافة للطرق السابقة لتسديد فاتورة الكهرباء متاح أيضا تسديدها من خلال مكاتب البريد، وذلك في إطار حرص المسئولين في الدولة ووزارة الكهرباء بشكل خاص على توفير العديد من طرق الدفع التي تكون في متناول جميع المواطنين.

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