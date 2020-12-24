103 ملايين دولار صادرات مستحضرات عطور وتجميل خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع صادرات مصر من الأدوية لـ 190.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 193.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.6 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تراجع صادرات مستحضرات عطور وتجميل لـ 102.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه،كذلك تراجعت صادرات صابون ومحضرات تنظيف من 209.4 مليون دولار لـ 178.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما بلغت جملة الواردات 49.8 مليار دولار مقابل 59.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.