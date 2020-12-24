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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المسماري: الأتراك هدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:35 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار، وإن هذا يأتي استجابة لنداءات الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5، مشيرا إلى أن الأتراك لا يريدون حلولا سلمية وهدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح.

وأضاف اللواء المسماري في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن "الالتزام بوقف إطلاق النار يفرض علينا ضبط النفس ولكن في الوقت نفسه نحن نراقب ونتابع ونستطلع ما تقوم به الميليشيات الإرهابية التي قامت اليوم بالتحرك بشكل ملفت للنظر في منطقة غرب سرت في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم".

وأضاف المسماري أن الميليشيات قامت باختبار بعض الأسلحة وجلب ميليشيات جديدة، وهذا الاستفزاز لا يتماشى مع الواقع الذي يريده الليبيون أولا ويريده المجتمع الدولي والدول الصديقة، بل هو تصعيد من هذه الميليشيات.

واستطرد اللواء أحمد المسماري، قائلا "نحن في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نلفت انتباه العالم إلى حقيقة الأعمال التي تقوم بها تلك الميليشيات الإجرامية، والتي تتستر خلف شعارات سلمية".

وتابع: "دور العدوان التركي الرامي لإفشال عملية التسوية السياسية السلمية واضح جدا فنحن نعلم تماما أن الأتراك وحلفاءهم لا يريدون أبدا أية حلول سلمية لأن هذه الحلول ستضع هذه المجاميع الخارجة عن القانون خارج حلقة السياسة الليبية وخارج الدولة الليبية وهم يرون أنهم يسيطرون على ليبيا الآن بقوة السلاح".

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