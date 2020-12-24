موريتانيا: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13 ألفا و118 حالة.وأفاد بيان للوزارة- بثته الإذاعة الموريتانية اليوم- بأنه جرى تسجيل شفاء 226 حالة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 9 آلاف و490 حالة، بينما جرى تسجيل أربعة وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 301.