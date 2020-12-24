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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: أردوغان منحرف وجاهل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:55 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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شنّ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، الخميس، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ«المنحرف» و«الجاهل»، الذي يخاف من المعارضة خاصة حزب الشعب الجمهوري.

ووجّه أوغلو حديثه إلى الرئيس التركي قائلا: «هل أنا المنحرف أم أنت؟ لقد تحدث أردوغان وكأنه زعيم المعارضة وليس زعيم الحزب الحاكم، وقد بدأ مجددا استهداف حزب الشعب الجمهوري بتصريحاته، إنه يخشى الحزب، كونه يمس كل شريحة من شرائح المجتمع، ويتعامل مع مشاكل كل فئات المجتمع، كما ينتج حزبنا أفضل الحلول لتلك المشاكل»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وهاجم الرئيس التركي المعارضة في وقت سابق، لافتًا إلى أنهم «فاشية»، وذلك في إطار دفاعه عن الاستثمارات القطرية في بلاده، قائلًا إن «المستثمرين القطريين يتعرضون للضغوط»، متهمًا كل من يهاجم الاتفاقات المبرمة مع قطر بالفاشية.

وهاجم زعيم المعارضة، حكومة حزب العدالة والتنمية والسياسات الضريبية الباهظة التي فرضتها على الشعب، خلال مشاركته في الاجتماع المائة لمجلس إدارة وحدة التعليم الداخلية بالحزب، عن طريقة تقنية فيديو كونفرانس.

وقال كيليتشدار أوغلو: «نظام العدالة والتنمية يفرض علينا الضرائب حتى عند شراء حفاضات للأطفال، لكنه لا يفرض سوى 5 قروش ضرائب على تجار المخدرات الذين يجلبون لتركيا أموال تجارتهم المشبوهة، ولكني عندما أقول خذوا منهم ضرائب، يقولون يا لك من منحرف ومتمرد».

وبيّن زعيم حزب الشعب الجمهوري مساوئ القانون الجديد الذي سنّه أردوغان لفرض ضرائب ومصادرة أموال المهتمين في قضايا غسيل الأموال، قائلا: «لقد رأيت أشخاصا جهلاء كثيرين لكني لم أر قط مثل هذا الشخص الجاهل، هاجمتنا وقلت لنا ستتلقون ضريبة من تاجر المخدرات وتاجر الأعضاء، لكنكم لن تقوموا بغسل الأموال، بل ستفرضون ضرائب على الذين يحتالون على الدولة بالمال».

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