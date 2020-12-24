طبيب نفسي عن تصريحات رانيا يوسف: «مهووسة بالتريند»

أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف خلال أحد البرامج الحوارية على قناة «الرشيد» العراقية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث وصفها البعض بالجريئة وغير اللائقة.وفي السياق، قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام استشارى الطب النفسب، إن الفنانة رانيا يوسف تسعى دائما وراء التريند، وإن التصريحات الجريئة التي تصدر من قبل المشاهير، هدفها الأول ركوب التريند ليس إلا.وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن «هوس السوشيال ميديا» من الأمراض النفسية التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السعي وراء الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من العادات التي ساهمت في ظهور مرض جديد يتلخص في «إدمان اللايك».