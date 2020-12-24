رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب نفسي عن تصريحات رانيا يوسف: «مهووسة بالتريند»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:11 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
إسلام جمال
طباعة
أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف خلال أحد البرامج الحوارية على قناة «الرشيد» العراقية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث وصفها البعض بالجريئة وغير اللائقة.

وفي السياق، قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام استشارى الطب النفسب، إن الفنانة رانيا يوسف تسعى دائما وراء التريند، وإن التصريحات الجريئة التي تصدر من قبل المشاهير، هدفها الأول ركوب التريند ليس إلا.

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن «هوس السوشيال ميديا» من الأمراض النفسية التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السعي وراء الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من العادات التي ساهمت في ظهور مرض جديد يتلخص في «إدمان اللايك».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

تناول الشاى الأخضر يساعد فى الحماية من مرض خطير

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب