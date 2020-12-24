الكرملين: القيود الأمريكية تعقد تنفيذ السيل الشمالي- 2

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم إكمال مشروع السيل الشمالي- 2، على الرغم من القيود الأمريكية الجديدة على المشروع التي تعقد تنفيذه، وهو الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.جاء ذلك حسب ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقا على مسألة عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالي- 2".وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن إدارة دونالد ترامب تعتزم تمرير حزمة جديدة من العقوبات ضد هذا المشروع الروسي الغازي في المستقبل القريب.و"السيل الشمالي- 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.