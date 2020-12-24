ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية في الدقهلية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية وهمية" بدون ترخيص - كائنة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على عدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – مجموعة من طلبات التحاق بالأكاديمية – مجموعة من البطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - مجموعة من الكتب الدارسية – 2 أكلاشيه - جهاز حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.