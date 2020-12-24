سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 24-12-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "«الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 24-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك عودة.
سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 47.55، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.56، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.34.
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك عودة.
سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 47.55، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.56، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.34.