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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 24-12-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد "«الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 24-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك عودة.

سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 47.55، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.56، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.34.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-12-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.56، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 47.68، كما انخفض سعر الدينار في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.43، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.25.

أسعار الدينار الكويتي

أما في البنك العربي فارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه وليسجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.49، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.61، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.42، أما في البنك التجاري الدولي فارتفع سعر الدينار ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 48.82.

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