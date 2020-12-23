فيفي عبده تطمئن المواطنين على صحتها بوصلة رقص (فيديو)

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك" فيديو جديد لها عبارة عن "وصلة رقص"، بعد تعافيها من الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرًا.وتضمن الفيديو "وصلة رقص" تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، حيث كانت ترتدى فستانًا من خامة الشيفون ذو لون أزرق.ونشرت فيفي عبده مؤخرا فيديو لها وهي تخضع للعلاج الطبيعي، وطمأنت المتابعين على صحتها، مشيرة إلى إنها افتقدت الرقص وبمجرد شفاءها ستعود برقصة للمتابعين.