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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم منير.. مشاهير استخدموا الخرزة الزرقاء للحماية من الحسد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:12 م
منير
منير
جميلة على
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خضع الكينج محمد منير، لجلسة تصوير، بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة، ظهر فيها وهو يحمل خرزة زرقاء يمسك بها أمام أعين الكاميرا.

ومعروف فى التراث الشعبى أن الخرزة الزرقاء تُعد حماية من عين الحاسود، وقد ظهر منير يحمل تلك الخرزة ويضعها أمام إحدى عينيه وفى مواجهة الكاميرا، وكأنه يرسل من خلالها رسالة واضحة المعانى.

وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز المشاهير الذين استخدموا الخرزة الزرقاء للحماية من الحسد:
آخرهم منير.. مشاهير
دينا الشربينى
ظهرت دينا الشربينى فى إحدى صورها مع الهضبة عمرو دياب، وهى ترتدى قلادة بها خرزة زرقاء على غير العادة، وكان ذلك فى الفترة التى سبقت التكهنات بوجود خلاف بين دينا والفنان عمرو دياب.
آخرهم منير.. مشاهير
ياسمين صبرى
الفنانة ياسمين صبرى ظهرت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى وهى ترتدى فستان أزرق وفى منطقة الوسط حزام به خرزة زرقاء، وهو الأمر الذى أدى إلى التساؤلات بين مرتادى السوشيال ميديا حول تعرض ياسمين للحسد.
آخرهم منير.. مشاهير

فيفى عبدى
تحرص الفنانة فيفى عبدة على ارتداء قلادة بها خرزة زرقاء، وتظهر تلك الخرزة فى عدد كبير من الاكسسوارات التى ترتديها النجمة فى مسلسلاتها ولقاءتها التلفزيوينة.
آخرهم منير.. مشاهير
يسرا
كشفت الفنانة يسرا مؤخرا عن سبب وضعها علامة "الخرزة الزرقاء" بجوار صورتها على حسابها الموثق بموقع انستجرام، مؤكدة أنها تخاف بشدة من الحسد، وتعرضت للكثير من المواقف الصعبة والخطرة في الفترة الماضية بسبب "العين الوحشة".

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