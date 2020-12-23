آخرهم منير.. مشاهير استخدموا الخرزة الزرقاء للحماية من الحسد



خضع الكينج محمد منير، لجلسة تصوير، بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة، ظهر فيها وهو يحمل خرزة زرقاء يمسك بها أمام أعين الكاميرا.



ومعروف فى التراث الشعبى أن الخرزة الزرقاء تُعد حماية من عين الحاسود، وقد ظهر منير يحمل تلك الخرزة ويضعها أمام إحدى عينيه وفى مواجهة الكاميرا، وكأنه يرسل من خلالها رسالة واضحة المعانى.



وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز المشاهير الذين استخدموا الخرزة الزرقاء للحماية من الحسد:

خضع الكينج محمد منير، لجلسة تصوير، بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة، ظهر فيها وهو يحمل خرزة زرقاء يمسك بها أمام أعين الكاميرا.ومعروف فى التراث الشعبى أن الخرزة الزرقاء تُعد حماية من عين الحاسود، وقد ظهر منير يحمل تلك الخرزة ويضعها أمام إحدى عينيه وفى مواجهة الكاميرا، وكأنه يرسل من خلالها رسالة واضحة المعانى.وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز المشاهير الذين استخدموا الخرزة الزرقاء للحماية من الحسد:

دينا الشربينى

ظهرت دينا الشربينى فى إحدى صورها مع الهضبة عمرو دياب، وهى ترتدى قلادة بها خرزة زرقاء على غير العادة، وكان ذلك فى الفترة التى سبقت التكهنات بوجود خلاف بين دينا والفنان عمرو دياب.

ياسمين صبرى

الفنانة ياسمين صبرى ظهرت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى وهى ترتدى فستان أزرق وفى منطقة الوسط حزام به خرزة زرقاء، وهو الأمر الذى أدى إلى التساؤلات بين مرتادى السوشيال ميديا حول تعرض ياسمين للحسد.



فيفى عبدى

تحرص الفنانة فيفى عبدة على ارتداء قلادة بها خرزة زرقاء، وتظهر تلك الخرزة فى عدد كبير من الاكسسوارات التى ترتديها النجمة فى مسلسلاتها ولقاءتها التلفزيوينة.