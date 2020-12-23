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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داوود أوغلو: «بجع أردوغان» تصيح من الأزمة المالية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:37 م
أحمد داود أوغلو
أحمد داود أوغلو
آية حسني
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كشف رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، أن اللجان الإلكترونية والإعلامية للنظام التركي المعروفة باسم «مجموعة البجع» أصبحت تعاني ماديًا، وتبحث عن مصادر تمويل جديدة وملاك جدد.

وبيّن داود أوغلو، خلال لقائه مع الصحفي التركي جوكهان أوزبك، أن صغار عناصر «مجموعة البجع» بدأت تصرخ من الأزمة المالية، واصفًا إياهم بـ«البيادق» و«عساكر الشطرنج» وأنهم الحلقة الأضعف، ملوحًا باحتمالية رفع النظام يده عن هذه العناصر أو تخوفهم من زوال النظام نفسه، وفقا لموقع تركيا الآن.

جدير بالذكر، أن «البجع» مجموعة إعلامية تابعة لحزب العدالة والتنمية التركي، تضم عددًا من وسائل الإعلام الموالية للحزب، على رأسها مجموعة «صباح» الإعلامية التي يملكها سرهاد البيرق، شقيق وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، بجانب مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ المقربين جدًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودأب العاملون فيها على تحسين صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية وتضخيمها في سياق الدعاية الانتخابية لأردوغان وحزبه.

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