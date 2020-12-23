«سيناريو النجاة».. الصحة تكشف التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا

حقيقة استلام مصر لقاح فيروس كورونا الصيني

تفاصيل لقاح فروس كورونا "فايزر"





تأثير تحور الفيروس على لقاحات فيروس كورونا

وأشارت «زايد»، إلى أن العلماء لم يؤكدوا حتى الآن تأثير تحور الفيروس على لقاحات، لافتة إلى أن «تحور الفيروس وتغيره الذي حدث مؤخرًا، لم يكن الأول، فالفيروس تغير من قبل».



أما فيما يخص خطة التوزيع، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم استلام أول شحنة من اللقاح الصيني، وستأتي الشحنات تباعا، وتم توقيع عقد يوم ٤ ديسمبر مع جافي لتوفير اللقاحات لمصر، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت أولويات لتوزيع اللقاحات على فئات أولا.





الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا

وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم، هم الأكثر عرضة للإصابة من أطقم طبية وأطقم مساعدة في مستشفيات العزل، يليهم المرضى الأكثر تعرضا للخطورة، إذا أصيبوا بكورونا مثل مرضى الأورام والضغط والسكري، وسيتم إتاحة التسجيل لهم أولا، ولدى الوزارة بياناتهم الطبية بعد مبادرة ١٠٠ مليون صحة.



وأكدت: لدينا لجنة من الوزارة وهيئة الدواء والصحة العالمية التي وضعت التقييم العلمي لاختيار اللقاحات وأشرفت على الأبحاث الإكلنيكية.





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وأشارت إلى أن كل شحنة تأتي، تجري عليها ٤ أنواع من التحاليل تستغرق أسبوعين، وندرب الفرق الطبية لإعطاء اللقاحات والمتابعة لجميع من يخلصوا على اللقاحات.



وأكدت أن من سيتم تطعيمه يحصل على جرعتين بينهما ٢١ يوما، بعد موافقة الشخص على الحصول على اللقاح.



بدأت وزارة الصحة فى وضع وتنفيذ سيناريو النجاة من الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، فتح باب تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء من الأطقم الطبية أو الأطقم المساعدة بالتوازي مع مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.وأضافت زايد، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن هناك تجارب نهائية على 6 لقاحات بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستوفر مصر منها تلك التي تثبت فعاليتها في علاج المواطنين.ولفت زايد، إلى أن مصر استلمت أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الخاص بشركة "سينوفارم"، وسيتم استلام باقي الجرعات تباعا.وعن لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" قالت وزيرة الصحة قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اعتماده من 3 دول بعد إجراء 6 تجارب عليه.وأضافت "زايد"، أن هناك أنواع لقاحات معطلة مثل لقاحات شلل الأطفال والإنفلونزا الموسمية، وبعض اللقاحات تعتمد على فيروس حي يتم إضعافه، وهو ما اعتمدت عليه لقاحات الصين و"استرازينكا".وأوضحت، أن لقاحات فايزر اعتمدت على الهندسة الوراثية في تاريخ البشرية، وحصلت على بعض الموافقات في العالم.وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن لقاحات فيروس كورونا لا تتأثر بتغير الفيروس وتغير بعض البروتينات الخاصة به.