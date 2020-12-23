رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سيناريو النجاة».. الصحة تكشف التفاصيل الكاملة لخطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:11 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
ريم محمود
طباعة
بدأت وزارة الصحة فى وضع وتنفيذ سيناريو النجاة من الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، فتح باب تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء من الأطقم الطبية أو الأطقم المساعدة بالتوازي مع مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضافت زايد، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن هناك تجارب نهائية على 6 لقاحات بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستوفر مصر منها تلك التي تثبت فعاليتها في علاج المواطنين.

حقيقة استلام مصر لقاح فيروس كورونا الصيني


ولفت زايد، إلى أن مصر استلمت أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الصيني الخاص بشركة "سينوفارم"، وسيتم استلام باقي الجرعات تباعا.

وعن لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" قالت وزيرة الصحة قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اعتماده من 3 دول بعد إجراء 6 تجارب عليه.

وأضافت "زايد"، أن هناك أنواع لقاحات معطلة مثل لقاحات شلل الأطفال والإنفلونزا الموسمية، وبعض اللقاحات تعتمد على فيروس حي يتم إضعافه، وهو ما اعتمدت عليه لقاحات الصين و"استرازينكا".

تفاصيل لقاح فروس كورونا "فايزر"


وأوضحت، أن لقاحات فايزر اعتمدت على الهندسة الوراثية في تاريخ البشرية، وحصلت على بعض الموافقات في العالم.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن لقاحات فيروس كورونا لا تتأثر بتغير الفيروس وتغير بعض البروتينات الخاصة به.

تأثير تحور الفيروس على لقاحات فيروس كورونا


وأشارت «زايد»، إلى أن العلماء لم يؤكدوا حتى الآن تأثير تحور الفيروس على لقاحات، لافتة إلى أن «تحور الفيروس وتغيره الذي حدث مؤخرًا، لم يكن الأول، فالفيروس تغير من قبل».

أما فيما يخص خطة التوزيع، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم استلام أول شحنة من اللقاح الصيني، وستأتي الشحنات تباعا، وتم توقيع عقد يوم ٤ ديسمبر مع جافي لتوفير اللقاحات لمصر، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت أولويات لتوزيع اللقاحات على فئات أولا.

الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا 


وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم، هم الأكثر عرضة للإصابة من أطقم طبية وأطقم مساعدة في مستشفيات العزل، يليهم المرضى الأكثر تعرضا للخطورة، إذا أصيبوا بكورونا مثل مرضى الأورام والضغط والسكري، وسيتم إتاحة التسجيل لهم أولا، ولدى الوزارة بياناتهم الطبية بعد مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

وأكدت: لدينا لجنة من الوزارة وهيئة الدواء والصحة العالمية التي وضعت التقييم العلمي لاختيار اللقاحات وأشرفت على الأبحاث الإكلنيكية.

اقرأ ايضا

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

حكم الاحتفال بالكريسماس وتهنئة الأقباط بعيد الميلاد



وأشارت إلى أن كل شحنة تأتي، تجري عليها ٤ أنواع من التحاليل تستغرق أسبوعين، وندرب الفرق الطبية لإعطاء اللقاحات والمتابعة لجميع من يخلصوا على اللقاحات.

وأكدت أن من سيتم تطعيمه يحصل على جرعتين بينهما ٢١ يوما، بعد موافقة الشخص على الحصول على اللقاح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «هربت عندما علمت بالحمل»

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

أسبوع الذروة.. إصابات كورونا تسجل ارتفاعا كبيرا والصحة تكشف المحافظات الأكثر احتياجًا

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

الندوات الافتراضية والمحاضرات.. حيل مراكز الثقافة الأجنبية في أزمة كورونا

«ابدأ حلمك ومسرح الشمس».. ورش «الفني للمسرح» خلال 2020

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مهرجان سوهاج الأول للكتاب 2020

مبادرات للتغلب على الأزمة.. المسرح في زمن «كورونا»