الخام الأجود بالمنطقة.. تفاصيل جديدة عن الكشف البترولي في الصحراء الغربية

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بامتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر.وأضافت الشركة، أن الاكتشاف الجديد يضيف 10 آلاف برميل يوميًا من النفط إلى إنتاج الامتياز الحالي.وقالت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور في قاعدة جنوب أركاديا التي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.ويضيف الكشف الجديد 10 آلاف برميل من البترول يوميا إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر، وفقًا للبيان.ومن جانبه أشار حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن كشف إيني الايطالية، يؤكد أنه الصحراء الغربية لم تبح بعد بكامل أسراراها البترولية، وأن هناك فرص حقيقة واعدة أمام الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف.وأوضح المتحدث الرسمي للبترول، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركات العالمية لديها فرص الآن، في تحقيق المزيد من الاكتشافات بمنطقة الصحراء الغربية خاصة فى الطبقات العميقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والتي تسهم في معرفة التراكيب الجيولوجية الموجودة في الأعماق.وأشار إلى أن منطقة الصحراء الغربية أصبحت منطقة جذب للشركات العالمية والمشاركة فى المزايدة العالمية التي يتم طرحها وتوقيع المزيد من الاكتشافات البترولية، والذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق زيادة في الاحتياطيات البترولية والإنتاج، ولا سيما أن الزيت الخام في بالصحراء الغربية من أجود الأنواع على مستوى الشرق الأوسط بارتفاع درجة الأوكتين، وأن ذلك يؤكد عزم الوزارة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2023.وكانت إيني الإيطالية، أكدت في بيانها، أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية، وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميا.وأوضح البيان: "بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير هما أركاديا 10 وأركاديا 11 على التوالي وتشترك البئرين مع بئر أركاديا 9 في نفس الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف".وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.