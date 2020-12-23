رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخام الأجود بالمنطقة.. تفاصيل جديدة عن الكشف البترولي في الصحراء الغربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:46 م
الكشف البترولي في
الكشف البترولي في الصحراء الغربية
سيد ابراهيم
طباعة
أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بامتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر.

وأضافت الشركة، أن الاكتشاف الجديد يضيف 10 آلاف برميل يوميًا من النفط إلى إنتاج الامتياز الحالي.

وقالت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور في قاعدة جنوب أركاديا التي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.

ويضيف الكشف الجديد 10 آلاف برميل من البترول يوميا إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر، وفقًا للبيان.

ومن جانبه أشار حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن كشف إيني الايطالية، يؤكد أنه الصحراء الغربية لم تبح بعد بكامل أسراراها البترولية، وأن هناك فرص حقيقة واعدة أمام الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف.

وأوضح المتحدث الرسمي للبترول، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركات العالمية لديها فرص الآن، في تحقيق المزيد من الاكتشافات بمنطقة الصحراء الغربية خاصة فى الطبقات العميقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والتي تسهم في معرفة التراكيب الجيولوجية الموجودة في الأعماق.

وأشار إلى أن منطقة الصحراء الغربية أصبحت منطقة جذب للشركات العالمية والمشاركة فى المزايدة العالمية التي يتم طرحها وتوقيع المزيد من الاكتشافات البترولية، والذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق زيادة في الاحتياطيات البترولية والإنتاج، ولا سيما أن الزيت الخام في بالصحراء الغربية من أجود الأنواع على مستوى الشرق الأوسط بارتفاع درجة الأوكتين، وأن ذلك يؤكد عزم الوزارة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2023.

وكانت إيني الإيطالية، أكدت في بيانها، أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية، وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميا.

وأوضح البيان: "بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير هما أركاديا 10 وأركاديا 11 على التوالي وتشترك البئرين مع بئر أركاديا 9 في نفس الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف".

وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا.. ووحدة بكل مركز للتلقيح

الصحة: فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«الصحة العالمية» تُحذر من «كورونا»: الأسابيع المقبلة حرجة جدًا

تبدأ الأحد 3 يناير.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

رئيس الوزراء يشدد على إجراءات مواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «وكر الوطاويط» لإحسان عبد القدوس

1214 نشاطًا فنيًا وثقافيًا حصاد «الفنون التشكيلية» في 2020

التجهيزات النهائية لمعرض أسوان الأول للكتاب (صور)

«رسالة سلام ومحبة إلي العالم» بقبة الغوري..الأحد