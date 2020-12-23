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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تبدأ الأحد 3 يناير.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:05 م
صرف معاشات
صرف معاشات
طارق عتمان
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تستعد الهيئة القومية للبريد المصري لبدء صرف معاشات شهر يناير 2021 ، بدءا من يوم الأحد 3 يناير مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات "ATM". 

الاجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر يناير 2021


و كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ "الدستور" عن أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال صرف معاشات شهر يناير 2021 ، مشيرا إلي أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

وأوضح المصدر أنه سيتم تقسيم عملية صرف معاشات شهر يناير 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تسهيل صرف معاشات شهر يناير 2021 لـ 6.5 مليون مستفيد


ويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر يناير 2021 نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 6.5 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

ومن المقرر تخصيص يوم الاحد والاثنين 3 و4 يناير للشريحة الاولى، والشريحة الثانية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يناير على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة يوم الاحد والاثنين 10 و11 يناير.

تخصيص كارت ميزة مجانا لاصحاب المعاشات


ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يناير


ومن المقرر أيضا أنه يتم صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، أول يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

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