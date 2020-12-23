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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين.. إليك التفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:59 م
مصر الرقمية للتموين
مصر الرقمية للتموين
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة في معرفة رابط بوابة مصر الرقمية للتموين، لإضافة الأبناء والزوجة على البطاقة، بعد فتح الباب من جانب وزارة التموين لإضافة المواليد، وذلك بالسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية عبر محركات البحث الشهيرة، وتسهيلا على المواطنين، وحفاظًا على أرواحهم، قامت الحكومة المصرية، بإنشاء بوابة مصر الرقمية لانتهاء الخدمات التي يرغب فيها المواطن.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات في جميع المصالح الحكومية حيث بلغ عدد الخدمات ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية في التوثيق والتموين والتعليم والمرور وغيرها، ويعتبر التوجه العام للدولة الآن من خلال التحول الرقمي لجميع الخدمات تسهيلا على المواطنين.

ولمن يريد الاستعلام عبر الخدمات في التموين وغيرها يمكنه الدخول عبر الرابط الآتي: 

خدمات وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية

وتقدم البوابة في مجال وزارة التموين عدة خدمات وتسهيلات على المواطن حتى لا يذهب إلى المقار في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من تفشي وباء كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم، منها: إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، إضافة إلى تفعيل بطاقة التموين، كما يمكن للمواطن من خلال الدخول على البواية أن يقوم بفصل اجتماعي، وضم أفراد جدد للأسرة، ونقل التموين الخاص به من محافظة إلى أخرى، ثم الخطوة الأهم التي يكثر السؤال حولها وهى إضافة الأولاد والزوجة لبطاقة التموين.

خطوات إضافة أفراد جدد إلى بطاقة التموين

ويمكن للمواطن الذي يريد إضافة أفراد جدد سواء الأبناء أو الزوجة يمكنه الدخول عبر الرابط السابق، واختيار خدمة إضافة، ثم اضغط على زر ابدأ الخدمة، وتحديد الإدارة التموينية وإدخال البيانات الخاصة من الرقم القومي ورقم الهاتف والمحافظة ورقم بطاقة التموين وجميع البيانات الخاصة بالبطاقة والبيانات الخاصة بالأفراد الذين يريد إضافتهم، وإرسالها إلى إدارة التموين، ثم بعد ذلك إضافة التسجيل.
    
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