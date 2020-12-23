وزير الاقتصاد الألماني يلمح إلى إمكانية تمديد الإغلاق لما بعد 10 يناير

ألمح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إلى إمكانية تمديد الإغلاق الصارم المفروض لاحتواء جائحةكورونا إلى ما بعد 10 يناير المقبل.وقال الوزير: "طالما أن ألمانيا بأكملها لا تزال بؤرة تفش ضخمة، فإن إجراء تخفيف سيكون مستبعدامن الناحية العملية"، ودعا ألتماير أيضا إلى تغيير استراتيجية مكافح الفيروس.تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الصارم محدد حتى الآن حتى العاشر من يناير المقبل، وهو يهدف إلى خفض الحياة العامة إلى حد كبير في ألمانيا، ويشمل ذلك أيضا إغلاق العديد من المتاجر.وفي الخامس من يناير، تعتزم الحكومة الاتحادية والولايات مناقشة كيفية المضي قدما في مسألة الإغلاق.