مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم بسوق العبور

لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، قبل مدخل نفق العبور، بالقرب من سوق العبور.وجاءت المعاينة الأولية للحادث، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح وكدمات مختلفة، وجرى نقلهم إلى المستشفي، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن التخطي الخاطئ والسرعة تسببا في وقوع الحادث.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث تصادم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ، ورفع حطام الحادث عن طريق الأوناش المرورية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.