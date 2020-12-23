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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

محصل كهرباء يختلس 350 ألف جنيه من عمله بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:53 م
محصل كهرباء يختلس
محصل كهرباء يختلس
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مراجع تحصيل كهرباء يعمل بهندسة كهرباء دشنا شمالي محافظة قنا، بتهمة اختلاس أموال والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، من خلال استغلال وظيفته.

وتلقت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة بجنوب الصعيد، إخطارًا بضبط مراجع تحصيل كهرباء يعمل بهندسة كهرباء دشنا شمال محافظة قنا، بتهمة الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

وكانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط مراجع تحصيل كهرباء مقيم بدائرة مركز دشنا ويعمل بهندسة الكهرباء التابعة لها باستغلال موقعه الوظيفى وتحصيل مبالغ مالية دون تسديدها للدولة.

وتبين من الفحص فور تأكيد المعلومات أن الموظف يدعى "محمد.ع"، 45 عاما، محصل كهرباء بهندسة كهرباء دشنا، واستولى على مبلغ 350 ألف جنيه، قيمة تحصيل فواتير دون وجه حق ودون تسديدها للدولة.

وتم ضبط الموظف عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات فى الواقعة.

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