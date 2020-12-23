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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكاسب قطاعي الأدوية والتكولوجيا تقود أسهم اليابان للصعود عند الإغلاق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية.

وصعد المؤشر نيكي 0.33 بالمئة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1765.21 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 بالمئة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.

واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة، بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.

وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 بالمئة فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 بالمئة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأمريكي على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.

ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 بالمئة فيما زاد سهم كينس كورب 1.9 بالمئة.

لكن أسهم القطاع المالي تراجعت مما يشير إلى استمرار الحذر.

ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم سوفت بنك الذي تراجع 2.56 بالمئة وسهم هوندا موتور الذي نزل 2.33 بالمئة.

وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية، بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

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