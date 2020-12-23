شوقي للطلاب: لا تشتروا الكتب المدرسية من السوق السوداء.. حملوها مجانا

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، طلاب المرحلة الثانوية، بزيارة "موقع التعليم الإلكتروني" للوزارة، لإيجاد جميع الكتب المدرسية، مع إمكانية تحميلها مباشرة فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى عن طريق هذا الرابطين http:elearning1.moe.gov.eg، https:lms.ekb.eg.وأضاف شوقي، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يمكن اختيار الدخول على أي مادة مقررة، حيث تجد الكتاب المدرسي الأصلي والذي يمكن تحميله وطباعته إن احتاج الأمر".وأضاف الوزير، أنه لا داعي للبحث عن الكتب في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء وتكبد المشقة والأموال، حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا.وشدد أنه يمكن أيضا أن ترى هذه الكتب على التابلت أثناء الامتحان الإلكتروني باستخدام تقنيات "الأندرويد" المتعلقة بتقسيم الشاشة أو الانتقال بين الامتحان والمنصة بدون الحاجة إلى طباعة الكتب.