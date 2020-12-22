«قوى عاملة جنوب سيناء» تناشد الصيادين التوجه لمقر المديرية لتسجيل بياناتهم

ناشدت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، جميع الصيادين داخل المحافظة بالتوجه إلى ديوان عام المديرية بطور سيناء، أو مكتب العمل التابع له بالمدينة؛ لتسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، و"صيادي مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.واشترطت المديرية، على الصيادين الراغبين في تسجيل بياناتهم، إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، ورخصة الصيد أو الكارنيه ساري، مع التأكيد على حضور المديرية بالكمامة.