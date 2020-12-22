البرلمان التركي يمدد وجود قوات أردوغان في ليبيا 18 شهرًا

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا بدءًا من يناير المقبل.وأقر البرلمان التركي في جلسة له مساء اليوم مذكرة قدمها الرئيس رجب أردوغان توافق على تمديد بقاء قواتهم في ليبيا حتى منتصف عام 2023، زاعما أن تمديد بقاء قواتهم في ليبيا جاء لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي تمثلها الجماعات المسلحة.وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وفقا للاتفاقيات البحرية والعسكرية التي وقعها مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.وحذر المجتمع الدولي من مغبة التدخل التركي في ليبيا المخالف للاتفاق السياسي والعسكري في ليبيا ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.