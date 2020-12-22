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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

5 أخطاء تجنب الوقوع فيها عند ارتداء كمامة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:09 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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بدأت الحكومة نشر حملات توعية مجدد عقب تزايد أعداد المصابيين بفيروس كورونا في مصر والذي تخطى الـ600 بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2020.

وترصد "الدستور" 5 أخطاء يقع فيها المواطن عند ارتداء كمامة، كانت قد ذكرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني.

1-إحكام التغطية
تغطية الأنف والفم وتأكد من عدم وجود مخرج أو مدخل لأي رزاز أو فيروسات.
2-عدم ارتداء الكمامة لأكثر من 3 ساعات.
الحذر من ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة، أو على مدار اليوم كله، ومراعاة استبدالها بشكل دوري، حتى لا تكون سببًا في الإصابة ببعض الأضرار الصحية، أو الأمراض المعدية، سواء فيروس كورونا أو أمراض جلدية نتيجة قلة كفاءتها وفعاليتها، ويجب ألا تزيد مدة ارتداء الكمامة الواحدة عن ثلاث ساعات.

3-تجنب لمس الكمامة بعد ارتدائها
الابتعاد عن لمس الكمامة بالأيدي، لأنه يؤدي إلى تلويثها، وفقدها فعاليتها في الحماية من الأشياء الضارة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، لذا يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل لمس الكمامة، مع مراعاة غسل الوجه قبل ارتدائها.

4-تجنب تطهير الكمامات بمواد كيمائية
استخدام المواد الكيمائية المختلفة في تطهير الكمامات الطبية، قد يؤدي إلى إتلافها وإفقادها قدرتها على الوقاية من الفيروسات المختلفة، لذا يجب ارتداء الكمامة لمرة واحدة، ثم خلعها وتقطيعها قطع صغيرة، ورش الكحول عليها، ووضعها في كيس وإغلاقه جيدًا ثم إلقائه في القمامة.

5-اختيار الحجم المناسب
لا بد من اختيار الحجم المناسب للوجه من الكمامات الطبية، قبل شرائها لضمان تغطيتها للفم والأنف بشكل محكم، يمنع وصول الفيروسات والجراثيم وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في الوقاية من الإصابة بفيروس كوورنا.

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