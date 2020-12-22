توافد الأعضاء الجدد على مجلس النواب لاستخراج كارنيهات العضوية

توافد منذ قليل النائب أحمد سمير، عضو القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائبة ميرال هريدي، كأوائل النواب الذين توافدوا لمجلس النواب لاستخراج كارنيه العضوية لبرلمان 2021.ويشهد البهو الفرعوني لمجلس النواب إجراءات احترازية مشددة واستعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والبالغ عددهم 100 نائبا.وجرى تزويد البهو بعدد ضخم من زجاجات الكحول لتطهير الأيدي بجانب توفير الكمامات الطبية، كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.وكذلك تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبي، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددًا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.