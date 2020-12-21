رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مدرسة السلام بالأقصر تنظم لقاء للحوار بين الأديان للمعلمين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:53 م
لقاء للحوار بين
لقاء للحوار بين الأديان للمعلمين
تريزة شنودة
طباعة
نظمت مدرسة السلام بالأقصر التابعة للسنودس الإنجيلي، اليوم الاثنين، لقاء لمعلمي الدين المسيحي والإسلامي، بعنوان "الحوار بين الأديان".

من جانبها؛ قالت "مرثا محروس"، مديرة مدرسة السلام العربي بالأقصر، إن هذا اللقاء تحرص المدرسة على تنظيمه سنويًا بمشاركة عدد من مدرسي الدين المسيحي والإسلامي بمدرستي السلام العربي واللغات، التابعين لسنودس الكنيسة الإنجيلية بمصر.

وأشارت "مرثا" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن لقاء الحوار بين الأديان يهدف إلى دعم لغة الحوار بين معلمي الدين مدارسنا، مؤكدين خلال هذا اللقاء على ضرورة تعليم الأجيال الناشئة مبادئ قبول الآخر.

وأوضحت أن اللقاء يضم أيضًا عدد من الأخصائيين الاجتماعيين، وبعض القسوس من لجنة الحوار بالسنودس الإنجيلي من بينهم القس رفعت فكري والقس رفعت فتحي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 وفاة

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون الشعبية» يواصل تقديم برنامج السيرك القومى بالعجوزة ومايو

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»