مدرسة السلام بالأقصر تنظم لقاء للحوار بين الأديان للمعلمين

نظمت مدرسة السلام بالأقصر التابعة للسنودس الإنجيلي، اليوم الاثنين، لقاء لمعلمي الدين المسيحي والإسلامي، بعنوان "الحوار بين الأديان".من جانبها؛ قالت "مرثا محروس"، مديرة مدرسة السلام العربي بالأقصر، إن هذا اللقاء تحرص المدرسة على تنظيمه سنويًا بمشاركة عدد من مدرسي الدين المسيحي والإسلامي بمدرستي السلام العربي واللغات، التابعين لسنودس الكنيسة الإنجيلية بمصر.وأشارت "مرثا" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن لقاء الحوار بين الأديان يهدف إلى دعم لغة الحوار بين معلمي الدين مدارسنا، مؤكدين خلال هذا اللقاء على ضرورة تعليم الأجيال الناشئة مبادئ قبول الآخر.وأوضحت أن اللقاء يضم أيضًا عدد من الأخصائيين الاجتماعيين، وبعض القسوس من لجنة الحوار بالسنودس الإنجيلي من بينهم القس رفعت فكري والقس رفعت فتحي.