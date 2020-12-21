«التعليم» تحدد نظام الامتحان لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا لأداء طلاب الدمج من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية.

وقالت الوزارة إن الطلاب اعتادوا على أداء الامتحان ورقيا وأى تغيير في نظام الامتحان سيؤثر على أدائهم، إضافة إلى أنهم لم يتدربوا على أداء الامتحان باستخدام التابلت وبناء على ذلك:

- يتم استلام طلاب الدمج التابلت تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرصا على الحالة النفسية للطلاب.

- أداء الامتحان ورقيا بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي.

- أداء امتحان الصف الثالث الثانوي ورقيا للموصفات التي تم إعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة.