555 إصابة جديدة بكورونا في أيرلندا الشمالية

سجلت أيرلندا الشمالية، الإثنين، 555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأشارت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أن السلطات في أيرلندا الشمالية بصدد اتخاذ إجراءات بشأن عودة النشاط المدرسي بعد أعياد الكريسماس، موضحة أن وزير الصحة روبن سوان طالب بإجراءات جديدة، قائلا: "لا أعتقد أن العودة إلى الدراسة بشكلها الطبيعي في يناير سيكون أمرا محتملا".