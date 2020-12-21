تفاصيل خطوبة أريانا جراندى من صديقها دالتون جوميز Dalton gomez

Dalton gomez

ليتصدر هذا الخبر السعيد عددًا هائلًا من المواقع الفنية الشهيرة، حيث يضم حسابها على "انستجرام" أكثر من 211 مليون شخص.

خطوبة دالتون جوميز Dalton gomez

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أعلنت النجمة العالمية إريانا جراند، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، خطبتها من رجل الأعمال وكيل العقاراتوفور إعلان نبأ خطبتها، نشرت إريانا جراند عددًا كبيرًا من الصور التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال بدالتون جوميز، من بينهم صورة وهي ترتدي خاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت على الصور وكتبت: "إلى الأبد".وقبل إعلان نبأ خطبتها، ألمحت إريانا جراند عن وجود علاقة تجمعها مع دالتون جوميز، تحديدًا في العام الماضي، وأعلن الاثنان علاقتهما أمام الجميع من خلال كليب "Stuck With U" الذي قدمته إريانا جراند مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحي.يذكر أن إريانا جراند افتتحت خط عطر جديد يحمل اسمها، وعبرت عنه بجلسة تصوير على غرار فترة "الستينيات"، حيث ظهرت وهي تمسك العطر الجديد لها، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث ظهرت وهي نائمة على الأرض مرتدية ملابس كلاسيكية ملفتة للأنظار، ونالت جلسة التصوير إعجاب جميع متابيعها.وما إن أعلنت إريانا جراند عن خطبتها من رجل الأعمال وكيل العقارات دالتون جوميز، حتى انهالت عليها سلسلة طويلة من عبارات، حيث هنأتها النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين بخطبتها من رجل الأعمال، معربة عن سعادتها البالغة بخبر خطوبة جراند ودالتون فكتبت: "سعيدة جدًا لكم يا شباب".أما النجمة العالمية ديمى لوفاتو علقت على صور جراند لتؤكد أن هذا الخاتم "خاتم الخطوبة" هو كل شيء وعلقت: "أحبكم"، كما حرص عدد آخر من النجوم العالميين على تهنئة إريانا جراند وخطيبها، حيث هنأت النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد إريانا جراند على خطبتها، وكذلك هنأت النجمة آشلى تيسدالى وفيكتوريا جاستيس إريانا على خطبتها، متمنين لها حياة سعيدة خاصة وأنها تبدأ حياتها العاطفية الآن مع شريك حياة تحبه ويحبها.كانت عبارات التهنئة قد انهالت على النجمة العالمية إريانا جراند خاصة وأن الفنانة تتمتع بجمهور وعدد كبير من المتابعين.