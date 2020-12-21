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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مزرعة الرعب| إنتاج أغلى سُم فى العالم مقابل 10 آلاف دولار للتر (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
إنتاج أغلى سُم
إنتاج أغلى سُم
محمد مهدي
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روى أصحاب "مزرعة العقارب" لاستخلاص وإنتاج "السم" بمحافظة الوادي الجديد، بداية التفكير في هذا المشروع الخطير والفريد من نوعة والأول على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد المهندس أحمد أبو السعود، صاحب المزرعة، فى لقائه مع "الدستور"، دعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لهذا المشروع بكل قوة، حتى وصوله للعالمية، مشيرًا إلى أن المشروع لقي استحسان الجميع وخاصة وزارة الزراعة والطب البيطري من مصر والدول العربية والأجنبية على حد سواء.

وقال "أبو السعود" إنه تم طرح الفكرة في بداية الأمر على المحافظ، والذي رحب كثيرا بها ودعمهم بقطعة أرض بطريق الموهوب لتفيذه في ديسمبر 2018، وهو عبارة عن مزرعة لتربية العقارب واستخلاص السموم منها، وكذلك زراعة نباتات طبية وعطرية، بالإضافة لمشروع إنتاج عسل النحل وسم النحل، تحت إشراف أساتذة متخصصين وعلماء في إنتاج سم الزواحف.

فيما أكد عماد سبع، شريك في المزرعة، أن سم العقرب من أغلى أنواع السوائل في العالم، حيث يقدر اللتر الواحد بـ10 آلاف دولار، إذ تتصدر العقارب الحشرات شديدة السمية، وتتواجد عادة في المناطق الصحراوية وهناك 200 نوع منها، كل منها ينفرد بنوع سم مختلف عن الآخر، كما تختلف درجة خطورة السم من عقرب لآخر، والسبب الرئيسي لغلائه يعود إلى مدى الخطورة التي يتعرض لها جامعوه من لدغ العقارب الذي قد يهدد حياتهم.

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