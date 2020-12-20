الأنبا يوسف يترأس القداس الإلهي للاحتفال بأبناء كنيسة الشهيد العظيم

ترأس صباح اليوم الأحد، الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمخالفة بطهطا.كان في استقبال الأنبا يوسف، الأب أنطون عياد، راعي الكنيسة، والذي شاركه في صلاة الذبيحة الإلهية بالقداس.وألقى الأنبا يوسف كلمة العظة، والتي عبر فيها عن سعادته بتواجده مع شعب الرعية، كما أجري نيافته حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية قائلًا: «أنتم قمتم بحفظ أشياء كثيرة وهذا جميل، لكنه لا يكفي فالرب يطلب الحفظ والعمل طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به».وتابع: «أتمنى أن تستمروا فى حبكم للكنيسة، لأنكم أنتم كنيسة الغد، وفى ختام كلمته، شكر الأب الراعي وخدام التربية الدينية، وتمنى للجميع استعدادًا طيبًا لعيد الميلاد المجيد».