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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

يجب تنحية الخلافات.. ماذا يقول برج نانسي عجرم في 2021

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:15 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سلمي بدر
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تجذب دائما النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار والأضواء، بسبب إطلالتها الأنيقة وفي عام 2021 مرت بمشكلة كبيرة جعلتها حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعد قتل زوجها الدكتور فادي لرجل حاول السطو علي بيتهم وتهديدهم ببناتهم.

ونانسي من مواليد 16 مايو عام 1983، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها ومن يشاركونها نفس البرج في عام 2021 حسب برجها الثور حسب خبيرة الأبراج منى احمد.

- على الصعيد العاطفي:

حان الوقت للتخلي عن المواقف السلبية، مثل الغيرة والسيطرة والميل إلى قمع المشاعر والعواطف من ناحية عجرم، للانتقال إلى مرحلة أكثر صدق وحب في العلاقة، وفي بداية العام سيكون لديها انفتاح متجدد للحب وستبحث عن الحب بدل الخلافات.

-على الصعيد المهني:

سيكون عام 2021 عاما مستقرا ماديا للغاية، وسيكون هناك دخل مادي كبير ولكن سيكون هناك نفقات مالية كبيرة أيضا، وسوف تتعاون على أفكار جديدة مع أشخاص مبدعين وموهوبين الذين يسعون مثلها إلى التميز.

- على الصعيد الصحي:

تعتبر الحالة الصحية الجيدة مرافقة أصحاب برج الثور، ولكن من المهم أن يهتموا بنظام الغذائي وة ممارس النشاط الرياضي باستمرار لتجنب الإجهاد الذي قد تعاني منه في مراحل معينة من العام المقبل.

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