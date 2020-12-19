«قرية الغرق».. مصرع 4 في رحلة هجرة غير شرعية

خيمت حالة من الحزن على قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إثر غرق 4 في حادث مركب هجرة غير شرعية بالبحر الأبيض المتوسط.وقال حسن عبدالحميد، شقيق الغريق سعيد عبدالحميد محمد أحمد، إن أخيه يبلغ من العمر ٣٦ عاما، وسافر ليبيا منذ عامين وكان يعمل في المعمار، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بسفره منذ يومين، حيث تواصل معهم تليفونيًا بأنه سيسافر إلى إيطاليا، لكنهم حذروه من خطورة الأمر ولم يستجب لهم وأغلق هاتفه.وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الدستور» أن شقيقه لديه ٣ أولاد وبنت، وأنهم عرفوا خبر وفاته من «فيسبوك» وتعرفوا عليه عن طريق جواز السفر، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى صبراتة بليبيا، وأن أخيه وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية وأوهموه بالسفر إلى إيطاليا.