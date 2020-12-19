هشام طلعت مصطفى:٤٠٠ مليون جنيه زيادة فى الحصيلة الضريبية لمصر من طفرة العقارات

قدر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عوائد مصر من الضرائب من الطفرة العمرانية المرتقبة، والتي تحتاجها مصر خلال الثلاثة عقود المقبلة بنحو ٤٠٠ مليون جنيه سنويا.وأضاف خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا" أن الدولة تقوم بدورها المطلوب لتحقيق التنمية العمرانية، ولكن القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل طويل الأجل وسعر فائدة مناسب، حتى يتلاءم سعر الوحدة مع مستوى الدخل.