تركيا ومليشياتها يجددون القصف على ريف حلب الشمالي

جددت القوات التركية، اليوم السبت، قصفها الصاروخي على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي حيث طال القصف محيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت ومواقع أخرى في المنطقة.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إنه رصد استمرار القصف على ريف حلب الشمالي من قبل القوات التركية والمليشيات التابعة لها، وذلك ضمن قصف مستمر منذ الأسبوع الماضي بالمدفعية الثقيلة، استهدف قرى عقلمية والمالكية ومرعناز التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، تزامنًا مع اشتباكات متقطعة تجري بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على تلك المحاور.يأتي ذلك فيما تحاول القوات التركية والمليشيات التابعة لها السيطرة على مدينة عين عيسى الاستراتيجية فيما تصدت لها قوات سوريا الديمقراطية وسط تنسيق مع الجيش السوري.