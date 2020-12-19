الرئاسة الفرنسية: الحالة الصحية لـ«ماكرون» مستقرة

أكد طبيب الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مستقرة، لافتا إلى أن نتائج الاختبارات مطمئنة.وأضاف الطبيب الفرنسى أن الرئيس يعاني من سعال وتعب ولا يعيقان قيامه بمهامه.وفى وقت سابق، كشف الرئيس ماكرون، عن تطورات حالته الصحية وهو داخل العزل الصحى عقب إصابته بفيروس كورونا.وقال ماكرون فى فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، إنه في حال جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه اضطر إلى إبطاء أنشطته بسبب الأعراض المستمرة.وقال ماكرون في أول فيديو بعد إعلان إصابته "أنا بخير لديّ نفس الأعراض كما بالأمس التعب والصداع والجفاف".وتابع ماكرون "نشاطي تباطأ قليلًا بسبب الفيروس لكنني مستمر في الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل الوباء أو على سبيل المثال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".