سعر اليورو اليوم السبت 19-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 19-12-2020

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.10، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09.

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وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.06، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.13، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.08، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09.



أسعار اليورو اليوم



كما واصل اليورو ارتفاعه اليوم أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.08، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.94 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06، أما في بنك التنيمة الصناعية فسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.09.

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم السبت 19-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول سعر اليورو اليوم السبت بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محلياُ، استقر سعر اليورو اليوم السبت في بنك عودة وبنك البركة الإسلامي، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويتي الوطني وبنك الإسكندرية.