موعد فتح موقع تسجيل حجز لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدشين موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19 من أجل توزيع لقاح كورونا الصيني على الفئات الأولى بالتطعيم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحة أنها انتهت من إعداد الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لحجز جرعات لقاح سينوفارم الصيني لتسجيل الفئات المستهدف تطعيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

موعد إطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

في السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من تجهيز موقع تسجيل حجز لقاح كورونا على أن يتم إطلاقه خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "الصحة" في بيان لها، أن خصصت رقم 15335 الخط الساخن لتلقي أي استفسار متعلق بـ كورونا واللقاح الجديد وآلية التسجيل، موضحة أن اللقاح يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا.

الفئات الأولى في توزيع اللقاح

وشددت الوزارة على أن الأولوية في توزيع اللقاح الصيني "سينوفارم" ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الفشل الكلوي والأورام وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





دفعات لقاح كورونا الصيني سينوفارم



في سياق متصل، وصلت الدفعة الأولى من لقاح كورونا "سينوفارم"، مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضي قادمة من دولة الإمارات، حيث كان فى استقبالها وزيرة الصحة والسكان، وبحضور والسفيرة مريم الكعبي، القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر، السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشانج.

وأضافت وزارة الصحة المصرية في بيان صحفي سابق، أن وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا يأتي ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحة أن تسجيل حجز والحصول على اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جاڤي»؛ للحصول على المزيد من اللقاحات.