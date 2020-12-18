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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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زعيم المعارضة التركية: أردوغان يهدر أموال الشعب
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:34 م
أردوغان
منار أحمد
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الكلمات المفتاحية
يهدر
اموال
اشعب
اردوغان
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