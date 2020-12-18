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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

ما هي حالات سقوط الحق في صرف بدل البطالة؟.. قانون المعاشات يجيب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:05 م
صرف بدل البطالة
صرف بدل البطالة
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعد سلسلة مطولة من النقاشات داخل لجنة القوى العاملة، وبالجلسة العامة.

واستحداث القانون ما يسمى بـ"بدل البطالة"، للمؤمن عليهم، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

وحدد القانون موعد سقوط الحق في صرف بدل البطالة وهو في حالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه، وإذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

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