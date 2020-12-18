بطاركة القدس في رسالة عيد الميلاد: «حضور الله معنا مصدر تشجيع»

وجّه بطاركة القدس، اليوم الجمعة، رسالة عيد الميلاد المجيد.وقال رؤساء الكنائس بالقدس خلال رسالتهم: إن ميلاد يسوع ليس حقيقة تاريخية فحسب بل هبة أبدية للخليقة كلها.وتابعوا: «أن تجسد كلمة الله الذي عاش بيننا على هيئة إنسان ليكون معنا ويفدينا ويحوّل حياتنا إلى صورة مجده كما يُذكرنا ميلاده باستمرار أن "الله هو معنا دائمًا" وهو ما يعكسه اسم عمانوئيل».مُضيفين: إن حضور الله معنا بالرغم من كل الظروف فهو مصدر تشجيع ودعم، خاصة خلال هذه الأوقات الاستثنائية بسبب وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية والظلم وتصاعد العنف ضد الفئات الضعيفة.وأكد رؤساء الكنائس عن تضامنهم لكل مَنْ تأثّر بفيروس كورونا، خاصة أهالي مدينة بيت لحم والمنطقة المحيطة بها آملين أن يضع اللقاح الجديد للفيروس حدًا للوباء من أجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية.واختتم رؤساء كنائس القدس رسالتهم:«إن هبة الميلاد في هذه الأوقات الصعبة تأتي للخليقة كلها بالرجاء والتجدد والتشجيع وذلك إن كان الله معنا فمَن علينا».