تفكيك عبوة ناسفة و4 قنابل يدوية فى بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن تفكيك عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة بغداد.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية، إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر.وأضاف أن قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هى الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية «رمانات»، ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين.