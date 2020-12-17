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سياسي

اقتراح برلماني باعتبار 2021 عامًا للوعي تحت رعاية السيسي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:08 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
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تقدم حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إعلان 2021 عامًا للوعي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجندي إن اقتراحه يأتي تطبيقًا لحكم المادة 113 من لائحة المجلس التي تنص على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ونوابهم، ويرفع معه مذكرة إيضاحية في موضوع الاقتراح واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح.

وتابع عضو الشيوخ: "بناءً على ذلك، فإني أتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء "بإعلان 2021 عامًا للوعي تحت رعاية رئيس الجمهورية" نظرًا للتحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا وما يستتبع ذلك من ضرورة وضع استراتيجية لتمية وتقوية وعى المصريين وتبصيرهم وخاصة شباب مصر ومستقبلها وأن تكون البداية بإعلان 2021 هو عام الوعى.

كما طالب النائب الوفدي بإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجان التعليم والثقافة والشباب والشئون الدينية لمناقشة الاقتراح وإعداد تقرير يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم.

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