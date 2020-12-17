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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مليار دولار انخفاضا فى فاتورة استيراد السلع الزراعية خلال 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:01 م
السلع الزراعية
السلع الزراعية
أميرة ممدوح
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شهدت واردات مصر من السلع الزراعية خلال عام 2020 تراجعًا فى حدود 18.5%، بعد أن هبطت إلى 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 5.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض يقارب المليار دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن القمح جاء فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من السلع الزراعية بقيمة 2.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليه واردات التفاح الطازج بقيمة 197.6 مليون دولار مقابل 269.2 مليون دولار، قطن محلوج بقيمة 137 مليون دولار مقابل 194.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم قد بلغت 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.7 مليار دولار بنسبة 16.4% خلال عام.

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