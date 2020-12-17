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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استهداف قاعدة أمريكية شمالي سوريا قرب الآبار النفطية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:43 م
قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية
محمد عمر
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استهدف مجهولون، اليوم الخميس، قاعدة أمريكية شمالي سوريا بالقرب من الآبار النفطية في ريف دير الزور.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن مجهولين أطلقوا عدة قذائف هاون على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، فيما استنفرت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل.

وأشار المرصد إلى أنه مجهولين استهدفوا في التوقيت ذاته بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

وسبق أن تم استهداف عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق اليوم قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.

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