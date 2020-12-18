للتدفئة وتعزيز صحة الجسم.. أبرز مشروبات الشتاء

«الزنجبيل بالليمون والنعناع»

«شاى القرنفل»

«القرفة»

«الكراوية»

«الشاي الأخضر»

«الليمون الساخن»

تحتل المشروبات الساخنة مكانة هامة خلال أيام الشتاء، حيث نحتاج إلى الطاقة اللازمة التي تمد أجسامنا بالأنشطة خلال فصل الشتاء، وتمدنا بالدفء للتغلب على برودة الأجواء.ونرصد في هذا التقرير عدد من المشروبات الخاصة بفصل الشتاء وفوائدها المذهلة لجسم الإنسان، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.يعد الزنجبيل والليمون، من أهم المشروبات الصحية التي تفيد الجسم بكثير من الفوائد مثل علاج سوء الهضم وأمراض القولون والجهاز التنفسي، كما يساعد على تدفئة الجسم في برد الشتاء.يعد واحد من أفضل المشروبات الصحية الذي يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، كما يساعد على تدفئة الجسم في برد الشتاء.يعتبر مشروب القرفة، من المشروبات الساخنة والشهيرة بفصل الشتاء، فضلًا عن التدفئة فهو موسع للأوعية الدموية الطرفية وقاتلة للفيروسات.من المشروبات الهامة بفصل الشتاء مشروب الكراوية، وفقًا للكثير من الدراسات، فنبات الكراوية من الأعشاب التى تريح المعدة خاصة لمرضى القلب، بالإضافة الى تنظيف الجهاز الهضمي من الغازات.يعتبر الشاي الأخضر من أكثر أنواع المشروبات التي لاتخلو من أي منزل، فهي مفيدة للغاية، خاصة في فصل الشتاء، حيث ترفع من درجة حرارة الجسم، ما تجعل الجسم في حالة من الشعور بالدفء، كما يعمل الشاي الأخضر على تقليل الكوبيسترول في الجسم، فهو الخيار الأول لمن يريد إنقاص وزنه بسهولة.يشتهر الليمون بكونه مشروب يقدم بشكل مثلج، لكن في الشتاء ينبغي أن تشربه ساخنًا ليمد الجسم بالدفئ اللازم، كما أنه يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وهو مهدئ طبيعي للجسم خاصة في الأجواء الباردة التي تحتاج فيها لهذا المشروب.